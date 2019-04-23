الهلال يقترب من دور الـ 16 لأبطال آسيا بهزيمة الاستقلال الإيراني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تمسك الهلال بصدارة المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم واقترب كثيرا من التأهل إلى دور الـ16 بفوزه على ضيفه الاستقلال الإيراني 1-0 في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة الإماراتي ضمن المرحلة الرابعة من دور المجموعات (المجموعة الثالثة). وتكفل بهدف المباراة الوحيد الإيطالي سيباستيان جيوفينكو في الدقيقة 51.

وأكمل الهلال المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعب خط وسطه نواف العابد في الدقيقة 53.

ورفع الهلال رصيده إلى 9 نقاط في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد الاستقلال عند 4 نقاط.

وفي الجولة الخامسة المقبلة يلتقي الهلال مع العين الإماراتي في 6 مايو المقبل، فيما يلتقي الاستقلال مع الدحيل.

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مارس الاستقلال ضغطا في البداية وكاد يفتتح التسجيل في الدقيقة الثامنة عندما استلم جودوين منشا تمريرة بينية انفرد على إثرها بالحارس عبدالله المعيوف وسدد كرة قوية تصدى لها الأخير بنجاح. كما عاود علي كريمي محاولة اختراق مرمى المعيوف بكرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكنها علت العارضة.

وبعد مرور ربع الساعة الأول فرض الهلال سيطرته على مجريات المباراة، وقاد محاولات عدة لتسجيل هدف، بدءا برأسية علي البليهي، ونواف العابد الذي واجه الحارس حسيني وسدد كرة أرضية قوية حولها الأخير إلى ركنية.

وفي الشوط الثاني شن الاستقلال هجمات متتالية على مرمى المعيوف، إلا أن الهلال استغل هذا الاندفاع وسجل هدفا عن طريق جيوفينكو الذي سدد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء سكنت المرمى في الدقيقة 51.

وفي الدقيقة 53 أشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية لنواف العابد ثم الحمراء نتيجة تدخله العنيف على لاعب من الاستقلال.

وقاد الاستقلال هجمات متتالية عن طريق علي كريمي وأوميد تورافكان وإسماعيل جونكالفيس دون الحصول على هدف التعديل.