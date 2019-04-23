موعد مباراة الزمالك أمام النجم الساحلى بنصف نهائى الكونفيدرالية...

وفاز النجم الساحلى فى مباراة الذهاب بثلاثة أهداف لهدف وهو الأمر الذى سهل مهمة الفريق التونسى كثيرًا فى مباراة العودة.

الزمالك يتأهل لنصف نهائي الكونفيدرالية

وتأهل الزمالك الى الدور نصف نهائى لمسابقة الكونفيدرالية الافريقية على حساب فريق حسنية أغادير المغربى بعد التعادل فى مباراة الذهاب سلبيًا قبل ان يعود ويفوز بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما على أرضية ملعب استاد السويس.

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موعد مباراة الزمالك و فى ذهاب دور نصف النهائى

ويخوض نادى الزمالك مباراة الذهاب أمام النجم الساحلى فى ذهاب نصف نهائى الكونفيدرالية على أرضية ملعب استاد بتروسبورت بالقاهرة الجديدة يوم الأحد القادم 28 ابريل 2019 فى تمام الساعة التاسعة مساءًا.

موعد مباراة العودة بين النجم الساحلى والزمالك.

ومن المقرر أن يتوجه الزمالك لمواجهة لتونس لخوض مباراة العودة فى الدور قبل النهائى لمسابقة الكونفيدرالية الافريقية والمقرر اقامتها يوم الأحد بعد القادم الموافق 5 مايو 2019.