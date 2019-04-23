شكرا لقرائتكم الزمالك ضد بيراميدز .. جبهة ساحر السامبا وظهير قرطاج كلمة السر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بعد دقائق قليلة تبدأ مباراة قمة الدوري المصري المؤجلة من الأسبوع الـ٢٦ بين الزمالك صاحب المركز الأول و بيراميدز الوصيف، على استاد الدفاع الجوي.

ومن المتوقع أن تكون الجبهة اليمنى للزمالك هى كلمة سر اللقاء ومفتاح فوز أحد الفريقين، حيث يتواجد بالجبهة اليمنى للزمالك الدولى التونسي حمدي النقاز، ظهير أيمن الأبيض، والمشهور بعرضياته الحاسمة لخط الهجوم، و انطلاقاته السريعة و تحوله السريع من الدفاع إلى الهجوم، و قد ظهر النقاز في ١٤ مباراة بقميص الزمالك لم يسجل أي أهداف و صنع هدفين.

ولكن على الجانب الآخر سيواجه النقاز خطر النجم البرازيلي، كينو، والمعروف بمهاراته العالية و مراوغاته الناجحة، و الكفيلة بفك شفرة أي دفاع، و لنا في مباراة الأهلي السابقة مع بيراميدز و التي انتهت بهدف كينو و الذي سجله من "خرم إبره"، سجل كينو ٨ أهداف و صنع ١١ هدف.

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فكيف سيتصرف جروس للاستفادة من قدرات النقاز، و إيقاف خطر كينو في وقت واحد؟.