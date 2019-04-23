شناوى"بيراميدز" يصافح إداري الزمالك ومسئولي المهمات...

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جدة - عمرو شويل حرص أحمد الشناوى، حارس مرمى بيراميدز، على التوجه لمصافحة عدد من إداري الزمالك ومسئولي المهمات بالفريق، خلال توجه لإجراء الإحماء قبل مباراة فريقه أمام الزمالك، التى ستنطلق فى الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.
توجه الشناوى لمسئولى مهمات الزمالك، وإداري الفريق، خلال تواجدهم بالممر المؤدى لملعب الدفاع الجوى، حيث يرتبط الشناوى بعلاقات جيدة مع مسئولى المهمات بالأبيض، وذلك عندما كان حارس مرمى الفريق قبل رحيله إلى بيراميدز.
يذكر أن الزمالك تساوى مع بيراميدز فى صدارة ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 60 نقطة لكل فريق، إلا أن الأبيض لعب 26 مباراة، فيما خاض بيراميدز 28 مباراة حتى الآن.
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