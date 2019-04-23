شكرا لقرائتكم تأهل يد الأهلى إلى نهائى كأس مصر على الزمالك بـ 29 /23... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأهل فريق كرة اليد بالنادى الأهلى إلى نهائى كأس مصر مواليد 2002 للموسم المحلى 2018 /2019 بالفوز على الزمالك 29 /23 فى قبل النهائى. Advertisements بينما تأهل أيضا إلى النهائى فريق البنك الأهلى بالفوز على الحوار بنتيجة 35 /31 فى نفس الدور . يلتقى فريق الأهلى مع نظيره البنك الأهلى غدا فى النهائى، بينما يلتقى الحوار مع الزمالك فى لقاء تحديد صاحب الميدالية البرونزية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تأهل يد الأهلى إلى نهائى كأس مصر على الزمالك بـ 29 /23... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.