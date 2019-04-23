شكرا لقرائتكم الزمالك ضد بيراميدز .. عمر السعيد يقود هجوم الأبيض... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، تشكيل فريقه الذى سيبدأ به مباراته أمام بيراميدز، التى ستجمعهما فى الثامنة مساءً على ستاد الدفاع الجوى، فى اللقاء المؤجل بينهما من منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز. وضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى : محمود جنش خط الدفاع: حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة Advertisements خط الوسط: طارق حامد ومحمد إبراهيم ويوسف أوباما وإبراهيم حسن وأحمد سيد زيزو خط الهجوم: عمر السعيد. واستبعد المدير الفني محمد عبد السلام من قائمة الفريق لخوض اللقاء، ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من عماد السيد ومحمد عبد الغني وبهاء مجدي ومحمود عبد العزيز ومحمود كهربا وأيمن حفني ومحمد عنتر

تشكيل الزمالك

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