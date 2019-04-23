شكرا لقرائتكم طه إسماعيل: جماهير الأهلى تتمنى التعادل بين الزمالك وبيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد طه إسماعيل المدير الفني السابق للاهلي، أن جماهير النادي الاحمر تتمني تعادل الزمالك وبيراميدز من أجل مصلحه فريقها في صراع الصدارة علي الدورى ، مشيراً إلى أن هناك رأيي أخر من جماهير القلعة الحمراء تتمني فوز بيراميدز علي الابيض .
ويستضيف بيراميدز وصيف الدورى نظيره الزمالك متصدر جدول الدورى، بعد قليل، على ستاد الدفاع الجوى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز.
وأشار طه إسماعيل في تصريحات للاستوديو التحليلي لمباراة الزمالك وبيراميدز علي قناة أون سبورت، أن التعادل أفضل وضع للأهلى، مؤكدا أن الصفقات الشتوية أصنعت الفارق للفريق الاحمر في النتائج وليس الأداء وخاصة أن هناك أزمة حقيقية في الخط الهجومي .
وأضاف طه إسماعيل، أن غياب الدولي التونسي فرنجاني ساسي عن وسط الزمالك مؤثر بشكل ملحوظ نظراً لامكانيته المميزة في نقل الهجمة بشكل مميز ، موضحاً أن فريق بيراميدز يتميز بلاعبين علي مستوي عالي مثل كينو وعمر خرابين وعبد الله السعيد قادرين علي صنع الفارق .
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