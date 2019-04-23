شكرا لقرائتكم الزمالك ضد بيراميدز .. جروس لا يعرف طريق المكسب أمام دياز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقي في الـ 8 من مساء اليوم نادي الزمالك تحت قيادة مدربه كرستيان جروس مع منافسه فريق بيراميدز بقيادة المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز في لقاء مؤجل من الجولة الـ 26 في بطولة الدوري الممتاز .

ويرصد "الخليج 365" تاريخ مواجهات كرستيان جروس مع رامون دياز

تعد هذه المواجهة ليست الأولى من نوعها التي تجمع بين دياز وجروس، حيث التقى المدربان من قبل ثلاث مرات أثناء تواجدهما في الدوري السعودي ويشهد تاريخ مواجهات رامون دياز مع كرستيان جروس على التفوق الأرجنتيني الكاسح لمدرب فريق بيراميدز حيث تمكن من الفوز في مباراتين من أصل ثلاث مباريات جمعت بينهما وتعادل في مباراة وحيدة بينما لم يستطع كرستيان جروس مدرب نادي الزمالك الحالي الفوز على دياز في أي مباراة .

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وتشهد مباراة اليوم المواجهة الرابعة في تاريخ المدربين ويسعى جروس لتحقيق الفوز الأول له على حساب رامون دياز الذي يأمل في استمرار تفوقه وفرض سيطرته الكاملة على مدرب الزمالك .