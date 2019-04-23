شكرا لقرائتكم الزمالك بـ "الأسود" فى مواجهة بيراميدز اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة السويسري جروس، بتغيير زي الفريق في مباراة اليوم أمام بيراميدز في المباراة المقرر لها في الثامنة مساءً على ملعب الدفاع الجوي في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز. وسيرتدي الفريق الزي الأسود بالكامل بدلا من الزي الأساسي باللون الأبيض، رغم خوض بيراميدز المباراة بالزي النبيتي. Advertisements ويحتل الزمالك صدارة الدوري برصيد 60 نقطة ويأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 60 نقطة أيضا.

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