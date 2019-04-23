الزمالك و بيراميدز .. هل يخطف محمود علاء صدارة هدافى الدوري؟...

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جدة - عمرو شويل هل يخطف محمود علاء صدارة الدوري المصرى فى مباراة بيراميدز والزمالك؟ يلتقى بعد قليل ناديا بيراميدز والزمالك فى المباراة التى ستجمعهما اليوم ضمن مباريات الدوري المصرى الممتاز فى قمة الإيجيشين ليج فى واحدة من المواجهات المنتظرة فى البطولة الشهيرة. الزمالك ضد بيراميدز بيراميدز والزمالك ويلتقى بيراميدز نظيره الزمالك فى المباراة التى ستجمعهما اليوم ضمن مباريات الجولة 26 والمؤجلة بسبب عدم خوض الأهلى مواجهته امام بيراميدز فى الدور الأول للدوري الممتاز. Advertisements محمود علاء هداف الزمالك ويسعى نادي الزمالك اليوم إلى إحراز أى من الأهداف سواء عن طريق ضربات الجزاء أو رأسياته التى يتقدم فيها خلال الضربات الركنية لتعزيز أهدافه حيث يقبع فى الترتيب بالمركز الثالث لجدول الهدافين بالتساوى مع خالد قمر مهاجم الاتحاد وبفارق هدفين عن أحمد على مهاجم المقاولون العرب. موعد مباراة الزمالك وبيراميدز وتقام مباراة بيراميدز والزمالك اليوم فى تمام الساعة الثامنة مساءاً وسط توقعات بمتابعة من ملايين الجماهير التى تنتظر صاحبى قمة الدورى المصرى الممتاز.

هداف الدوري المصرى ترتيب هدافى الدوري المصرى الممتاز وتصدر عدد من اللاعبين الصورة المضيئة لجدول هدافين بطولة الدوري المصرى الممتاز والتى جاءت كالتالي. وتصدر عدد من اللاعبين الصورة المضيئة لجدول هدافين بطولة الدوري المصرى الممتاز والتى جاءت كالتالي.

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