شكرا لقرائتكم اخبار النادي الأهلي اليوم الثلاثاء 23/4/2019 .. الخطيب يحفز اللاعبين قبل مواجهة المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت اخبار النادي الأهلي يوم 23-4-2019 العديد من الأحداث

الخطيب يحفز لاعبي الأهلى قبل مباراة المصري

اخبار النادي الأهلي اليوم الثلاثاء 23/4/2019 حضر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وبرفقته نائبه العمري فاروق مران الفريق اليوم استعدادا للمباراة المقبلة أمام المصري في بطولة الدوري وقام بتحفيز اللاعبين للفوز بالمباراة المقرر إقامتها مساء الخميس القادم كما طالبهم بنسيان الإخفاقات التي حدثت في الفترة الماضية والتركيز في بطولة الدوري خاصة وأن الفريق لم يعد امامه هذا الموسم سوى بطولة الدوري بعد الخروج دوري أبطال إفريقيا كم إجتمع بسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي .

اتحاد الكرة ينقل مباراة الاهلي والمصر إلى استاد المكس

اخبار النادي الأهلي اليوم الثلاثاء 23/4/2019 قرر إتحاد الكرة إقامة مباراة الأهلى والمصري المؤجلة من الجولة الـ 19 بدون جمهور كما قرر أيضا نقل المباراة من ملعب السويس إلى استاد المكس بسبب رفض الامن استقبال المباراة في على ملعب السويس وكان الأهلى قد أبدى رغبته في نقل المباراة إلى ملعب برج العرب لكن اتحاد الكرة رفض فتح الملعب بسبب تجهيزه لاستقبال مباراة الزمالك في الكونفدرالية .

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فحص طبي لـ وحيد ورمضان يواصل مشواره التأهيلي

اخبار النادي الأهلي اليوم الثلاثاء 23/4/2019 خضع محمود وحيد الظهير الأيسر للنادي الأهلي لفحص طبي بعد مغادرته لمران الفريق امس بسبب تعرضه لكدمة في الركبة ويجري اللاعب اليوم فحص طبي لمعرفة المدة التي سيغيبها اللاعب عن الفريق ، كما بدأ رمضان صبحي في مرحلة جديدة من برنامجه التأهيلي ليتم تجهيزه من أجل العودة والمشاركة في المباريات في أقرب وقت ممكن ، بينما يجرى كريم نيدفيد جراحة في غضروف الركبه في المانيا اليوم بعد الإصابة في مباراة المقصة في الجولة الـ 28 من بطولة الدوري .

الأهلي يجهز علي لطفي لمباراة المصري

اخبار النادي الأهلي اليوم الثلاثاء 23/4/2019 الشناوي يغيب عن الأهلي في مباراة المصري بسبب حصوله على الانظار الثالث في مباراة بيراميدز الماضية بعد التعدي على احد افراد الجهاز الطبي لنادي بيراميدز ويجهزالنادي الاهلي على لطفي لحراسة عرين الأهلى في مباراة المصري القادمة ، كما عقد مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي جلسة مع اللاعبين استمرة قرابة ساعة تحدث خلالها عن الالتزام والدقة في تنفيذ الكرات العرضية وتحركات اللاعبين كما تحدث عن إيجابية اللعب المباشر على المرمى .