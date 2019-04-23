شكرا لقرائتكم بعد مرور 15 دقيقة.. الزمالك وبيراميدز حبايب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسيطر التعادل السلبي على مواجهة الزمالك وبيراميدز بعد مرور 15 دقيقة فى المباراة المؤجلة بينهما من منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز. ويحتل الزمالك صدارة الدوري برصيد 60 نقطة ويأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 60 نقطة أيضا. ويخوض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من حراسة المرمى : أحمد الشناوي خط الدفاع: عمر جابر وعلي جبر وعمرو ميداني ورجب بكار خط الوسط: نبيل عماد دونجا وعبد الله السعيد وإيريك تراوري ومحمد فاروق وكينو Advertisements خط الهجوم: عمر خربين بينما ضم تشكيل الزمالك كلاً من حراسة المرمى : محمود جنش خط الدفاع: حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة خط الوسط: طارق حامد ومحمد إبراهيم ويوسف أوباما وإبراهيم حسن وأحمد سيد زيزو خط الهجوم: عمر السعيد

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