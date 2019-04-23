شكرا لقرائتكم أحمد ناجى في "الدفاع الجوى" لحضور لقاء الزمالك وبيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواجد أحمد ناجى، مدرب حراس مرمى منتخب مصر، فى ستاد الدفاع الجوى، لمتابعة مباراة الزمالك وبيراميدز، التى ستنطلق فى الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.

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حرص أحمد ناجى على الحضور لاستاد الدفاع الجوى لمتابعة كلا من أحمد الشناوى، حارس مرمى بيراميدز، ومحمود جنش، حارس مرمى الزمالك، للوقوف على مستواهم عن قرب، قبل انطلاق منافسات كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

يذكر أن الزمالك تساوى مع بيراميدز فى صدارة ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 60 نقطة لكل فريق، إلا أن الأبيض لعب 26 مباراة، فيما خاض بيراميدز 28 مباراة حتى الآن.