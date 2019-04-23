شكرا لقرائتكم السقا: بيراميدز بدأ يشعر بقدرته على المنافسة بشراسة على لقب الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عبد الظاهر السقا نجم منتخب مصر السابق، أن فريق بيراميدز بدأ يشعر بقدرته على المنافسة بشراسة على لقب الدورى الممتاز هذا الموسم، خاصة بعدما حقق الفوز على الأهلى ذهابًا وإيابًا.

أضاف عبد الظاهر فى تصريحاته لقناة "ON Sport" أن فوز بيراميدز على الأهلى فى المباراة الماضية بهدف دون رد، زاد من ثقة لاعبيه، قائلاً: "بيراميدز بدأ يصدق أنه بينافس على الدورى بعد الفوز على الأهلى، لكن ينقصه الأداء الجماعى حتى يصبح فريق متكامل ويستطيع المنافسة بقوة".

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ويواجه بيراميدز الزمالك فى الثامنة مساءًا على ستاد الدفاع الجوى، بالمباراة المؤجلة بينهما من منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.

يتصدر الزمالك جدول ترتيب الدورى الممتاز حالياً برصيد 60 نقطة وهو نفس رصيد بيراميدز، لكن يتفوق الأبيض بفارق الأهداف، كما خاض الفريق الأبيض 26 مباراة بينما خاض بيراميدز 28 مباراة وتُمثل المباراة أهمية قصوى فى مشوار الفريقين بالدورى، حيث يتطلع كل فريق للانفراد بصدارة الدورى وتأكيد تفوقه على الأخر.