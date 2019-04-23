شكرا لقرائتكم ٢٩٥٠ شاب وفتاة يتطوعون للمشاركة في تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة المتطوعين ومرافقي الفرق ببطولة أمم أفريقيا 2019 ، أن عدد الشباب الذين قاموا بإستيفاء استماراة البيانات المدرجة على الموقع الالكتروني الرسمي للبطولة بصورة صحيحة وصل إلى ٢٩٥٠ شاب وفتاة من مختلف محافظات الجمهورية للتطوع في تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر فى الفترة من ٢١ يونيو حتى ١٩يوليو من العام الجاري.

كما تقدم عدد ٤١ شاب من ٢٤ دولة أجنبية للتطوع في تنظيم بطولة أمم أفريقيا.

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وبلغ عدد زائري الموقع الرسمي للبطولة منذ فتح باب التقدم أمام الشباب للتطوع بالبطولة عصر أول أمس الأحد وحتى الآن إلى ٤٠ ألف زائر.

وأوضحت الدكتورة جهاد عامر مساعد رئيس اللجنة المنظمة لبطولة أفريقيا ، رئيس لجنة المتطوعين ومرافقي الفرق أن العمل يجرى على قدم وساق من حيث مراحل العمل الخاصة بالمراجعة والتدقيق للشباب المتطوعين بعد تسجيلهم عبر استمارة التسجيل الإليكتروني، تبدأ بفرز المحافظات، ومراجعة وتدقيق البيانات والتأكد من استيفائها، يعقبها تجميع البيانات، وصولا إلى المحادثة الهاتفية للمتطوعين المستوفين جميع البيانات للتأكيد علي ميعاد المقابلة الشخصية.