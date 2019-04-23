شكرا لقرائتكم مروان محسن يكتفي بجلسة الجيم والجري فى مران الاهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكتفى مروان محسن مهاجم الأهلي بأداء جلسة في الجيم على هامش مران الفريق اليوم، الثلاثاء ثم قام بالجري حول الملعب ضمن برنامجه ألاستشفائي الذي يخضع له للتخلص من حالة الإجهاد.
ويغيب مروان عن مباراة المصري للإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث.
ويستعد الأهلي لمواجهة المصري التي تقام مساء الخميس المقبل في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ19 من بطولة الدوري العام.
كما خاض حسام عاشور لاعب الفريق جلسة تأهيل في صالة "الجيم" على هامش المران للتعافي من الإصابة التى يعاني منها في العضلة الضامة والتى تعرض لها في مباراة بيراميدز والتى ستحرمه ايضاً عن مباراة المصري.
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