شكرا لقرائتكم بيراميدز ضد الزمالك .. دياز يهاجم الأبيض بـ "كينو وخربين"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن رامون دياز المدير الفني لبيراميدز، تشكيل فريقه الذى سيخوض به مواجهة الزمالك، المقرر لها فى الثامنة مساء اليوم، على ستاد الدفاع الجوى، فى المباراة المؤجلة بينهما من منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز. وجاء تشكيل بيراميدز كالتالى.. حراسة المرمى : أحمد الشناوي Advertisements خط الدفاع: عمر جابر وعلي جبر وعمرو ميداني ورجب بكار خط الوسط: نبيل عماد دونجا وعبد الله السعيد وإيريك تراوري ومحمد فاروق وكينو خط الهجوم: عمر خربين

تشكيل بيراميدز

تشكيل بيراميدز

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