بث مباشر لحظة بلحظة مباراة بيراميدز 1 والزمالك 0 فى الدورى المصرى...

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جدة - عمرو شويل لحظة بلحظة مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم

لحظة بلحظة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر اليوم الثلاثاء 23-4-2019 فى الدورى المصرى اون لاين حيث يخوض الفريق الأبيض مواجهة صعبة أمام نظيره بيراميدز الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء على ستاد الدفاع الجوى ضمن مؤجلات الجولة الـ 26 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

26: على جبر يتقدم لبيراميدز برأسية من ركنية عبد الله السعيد.

23: عبد الله جمعه يقطع انفراد من محمد فاروق بعد تمريرة كينو السحرية.

21: الحكم يرفض احتساب خطأ لصالح كينو رغم سقوطه على الأرض مصابا.

19: انحصار الكرة فى منتصف الملعب ولعب تعاوني.

17: ضغط من الزمالك بمنتصف الملعب لمنع وصول الكرة لمرماه.

15: تسلل على الزمالك يقع فيه عمر السعيد.

13: ضربة ركنية جديدة للزمالك يلتقطها الشناوى.

12: محمد ابراهيم مصدر خطورة الزمالك على بيراميدز ويحصل على ضربة حرة من أمام منطقة الجزاء.

11: خلاف بين الشناوى والونش بسبب الالتحام والحكم يبعد الطرفين.

10: الزملك يظهر لأول مرة ويحصل على ركنية أولى يحولها الشناوى لركنية ثانية.

09: جنش يلتقط عرضية من عمر جابر بسهولة.

08: ضربة حرة لبيراميدز فى منتصف الملعب.

05: الاستحواذ الكامل لبيراميدز فى الدقائق الأولى.

04: ضغط أمامى لبيراميدز ودربكة بين الفريقين.

03: ضغط من بيراميدز فى الدقائق الأولي للمباراة من جانب بيراميدز وسط تمركز دفاعي للزمالك.

02: هجمة خطرة لبيراميدز عن طريق محمد فاروق يبعدها جنش ببراعة.

01: بيراميدز يبدأ الهجوم عن طريق كينو بكرة سهلة فى يد جنش

00: انطلاق المباراة

المشير محمد حسني طنطاوى وزير الدفاع الأسبق يحضر المباراة من المقصورة الرئيسية

تشكيل الزمالك أمام بيراميدز

أعلن السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، تشكيل فريقه الذى سيبدأ به مباراته أمام بيراميدز، التى ستجمعهما فى الثامنة مساءً على ستاد الدفاع الجوى، فى اللقاء المؤجل بينهما من منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.

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وضم تشكيل الزمالك كلاً من..

حراسة المرمى : محمود جنش

خط الدفاع: حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة

خط الوسط: طارق حامد ومحمد إبراهيم ويوسف أوباما وإبراهيم حسن وأحمد سيد زيزو

خط الهجوم: عمر السعيد.

واستبعد المدير الفني محمد عبد السلام من قائمة الفريق لخوض اللقاء، ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من عماد السيد ومحمد عبد الغني وبهاء مجدي ومحمود عبد العزيز ومحمود كهربا وأيمن حفني ومحمد عنتر.

تشكيل بيراميدز أمام الزمالك

أعلن رامون دياز المدير الفني لبيراميدز، تشكيل فريقه الذى سيخوض به مواجهة الزمالك، المقرر لها فى الثامنة مساء اليوم، على ستاد الدفاع الجوى، فى المباراة المؤجلة بينهما من منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالى..

حراسة المرمى : أحمد الشناوي

خط الدفاع: عمر جابر وعلي جبر وعمرو ميداني ورجب بكار

خط الوسط: نبيل عماد دونجا وعبد الله السعيد وإيريك تراوري ومحمد فاروق وكينو

خط الهجوم: عمر خربين

لحظة بلحظة مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم

لحظة بلحظة يقدمها الخليج 365 لنقل مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم بث مباشر حيث يحتل الأبيض المركز الأول حاليا برصيد 60 نقطة وهو نفس رصيد بيراميدز، ولكن يتفوق الزمالك بفارق الأهداف، إلا أن الفريق الأبيض خاض 26 مباراة بينما خاض بيراميدز 28 مباراة، وتُمثل المباراة أهمية قصوى فى مشوار الفريقين بالدورى، حيث يتطلع كل فريق للانفراد بصدارة الدورى وتأكيد تفوقه على الأخر، خاصة وأن لقاء الدور الأول كان قد انتهى بالتعادل الإيجابى بثلاثة أهداف لكل فريق.

لحظة بلحظة مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

لحظة بلحظة يقدمها الخليج 365 لنقل مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى حيث تنطلق مباراة الفريق الأبيض ضد بيراميدز فى الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء، على أن ينقل اللقاء عبر قنوات أون سبورت والنيل للرياضة.

وحرص السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، على التأكيد للاعبيه على أهمية المباراة وضرورة تحقيق الفوز فيها واستغلال عودة الفريق للانتصارات فى البطولة المحلية عقب الفوز الأخير الذى حققه على الإسماعيلى فى الجولة الماضية بهدفين دون رد، كما استعان الجهاز الفنى للأبيض بمباراة بيراميدز الأخيرة أمام الأهلى، من أجل التعرف بشكل أكبر على محاور لعب بيراميدز، وكيفية سد الثغرات أمامه وأيضًا استغلال نقاط الضعف من أجل تحقيق الفوز، خلال لقاء القمة المرتقب.

تشهد المباراة عودة الدولى التونسى حمدى النقاز، بعد غيابه للإيقاف عن مباراة الفريق الماضية أمام الإسماعيلى، بجانب عودة محمود حمدى الونش مدافع الفريق بعد رفع الإيقاف عنه ايضًا، فيما يدرس جروس تعديل مركز أحمد سيد زيزو، صانع ألعاب الفريق، فى لقاء بيراميدز، حيث يفكر فى الدفع به بجوار طارق حامد فى خط الوسط، لتعويض غياب الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الفريق للإصابة، والاستفادة من إجادة "زيزو" للتمريرات الطولية التى قد تكون بمثابة الحلول الفنية لاختراق دفاعات بيراميدز.

لحظة بلحظة مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم

لحظة بلحظة يقدمها الخليج 365 لنقل مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم حيث يدخل الأخير بقيادة الأرجنتينى رامون دياز،المباراة بمعنويات مرتفعة خاصة بعدما حقق الفوز على الأهلى بهدف نظيف، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الخامسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، ليتساوى مع الزمالك فى صدارة ترتيب المسابقة، لذا يحرص لاعبو بيراميدز على مواصلة تفوقهم فى البطولة المحلية والقتال لحصد الثلاثة نقاط أمام الأبيض للانفراد بصدارة الدورى لأول مرة هذا الموسم.

مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر

لحظة بلحظة يقدمها الخليج 365 لنقل مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر حيث يستعيد الأخير ، خدمات السورى عمر خربين، مهاجم الفريق، الذى غاب عن المباراة الماضية أمام الأهلى، لتعرضه للطرد فى مباراة بيراميدز والاتحاد السكندرى، كما سيحرص دياز على استغلال العناصر المميزة بالفريق والمتمثلة فى تحركات عبد الله السعيد، صانع ألعاب الفريق، ومهارات البرازيلى كينو، للاستفادة منهما فى الضغط على دفاعات الأبيض واستغلال المساحات لحسم المباراة مبكرًا.

مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز

لحظة بلحظة يقدمها الخليج 365 لنقل مباراة الزمالك وبيراميدز كما من الممكن أن يُعيد المدير الفنى الأرجنتينى علي جبر، مدافع الفريق، للتشكيل الأساسى لبيراميدز أمام الزمالك، بعدما أبقى عليه على مقاعد البدلاء فى مباراة الأهلى الماضية، وذلك لتعويض غياب أحمد أيمن منصور، مدافع بيراميدز، بعدما حصل على الإنذار الثالث فى المباراة الماضية ليتأكد غيابه عن الفريق.