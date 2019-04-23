شكرا لقرائتكم يحيى الشهري أفضل لاعب في مباراة النصر والزوراء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حصل صانع ألعاب النصر، يحيى الشهري، على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام مستضيفه الزوراء في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا.

وسجل الشهري هدف التعادل الأصفر مطلع الشوط الثاني بعدما استغل كرة مرتدة من حارس المرمى، بينما صنع الهدف الثاني لزميله نواف الفرشان عقب توغله داخل منطقة الفريق العراقي قبل أن يمرر للاعب البديل الذي أحرز هدف الفوز.

وكان الشهري قد حصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة الذهاب بين الفريقين في الجولة الماضية، بعدما سجل هدفاً في المواجهة التي انتهت صفراء 4-1.