شكرا لقرائتكم ديجينيك ينال نجومية لقاء الهلال والاستقلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الأسترالي، ميلوس ديجينيك، مدافع الهلال، كأفضل لاعب في المباراة التي كسبها الهلال بهدف دون مقابل أمام استقلال طهران الإيراني، يوم الثلاثاء.
وسجل جوفينكو هدف فوز الهلال في الدقيقة 51، قادت الفريق للمحافظة على صدارة مجموعته الثالثة ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.
وقال الحساب الرسمي لدوري أبطال آسيا بعد اللقاء: تم اختيار ميلوس ديجينك كأفضل لاعب في مباراة الهلال والاستقلال.
وتعاقد الهلال مع ديجينيك "24 عاما" في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، عقب نهاية مشاركة منتخب بلاده في كأس آسيا 2019 بالإمارات.
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