شكرا لقرائتكم غوارديولا يحذر مانشستر سيتي من يونايتد "الجريح" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حذر الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي لاعبيه من أن مانشستر يونايتد، الجريح، سيكون أكثر خطورة عندما يلتقي الفريقان في مباراة حاسمة في الدوري الإنجليزي لكرة القدم يوم الأربعاء.

وسيمنح الفوز لسيتي نقطة أعلى من ليفربول في صدارة المسابقة، مع تبقي ثلاث مباريات قبل النهاية، لكن الهزيمة أو التعادل سيمنح أفضلية لمنافسهم ليفربول على اللقب.

وخسر مانشستر يونايتد صفر - 4 أمام إيفرتون الأحد الماضي، لكن غوارديولا أكد أنه يتوقع ظهور مانشستر يونايتد بأداء أفضل بكثير في أولد ترافورد.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحافي يوم الثلاثاء: أتوقع أن يكون مانشستر يونايتد أفضل أمامنا، أنا متأكد من ذلك. إنهم أذكياء. لاعبو كرة القدم يحاولون تقديم أفضل ما عندهم. نستعد لنقاطهم القوية ونقاط الضعف.

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وقال غوارديولا إن طريقة هزيمة يونايتد أمام إيفرتون يوم الأحد قد تجعل المباراة أكثر صعوبة لفريقه، خاصة أن يونايتد لا يزال يسعى لاحتلال أحد المراكز الأربعة الأولى بالدوري.

وأضاف: رأيت ما تفعله هذه المباريات إنها مباراة مختلفة، المباراة أمام إيفرتون انتهت. لدينا أربع مباريات متبقية في بطولة الدوري، لذلك علينا الفوز في المباريات الأربع للحفاظ على اللقب.

وقال غوارديولا: أولد ترافورد ليس مكانًا سهلاً للذهاب إليه ، لكنه في نفس الوقت مكان جميل، نحن نعرف بالضبط ما يتعين علينا القيام به، سنذهب هناك للعب مباراة جيدة.

ويدخل سيتي المباراة بدون لاعب خط الوسط البلجيكي كيفن دي بروين، بسبب الإصابة ولكن باستثناء ذلك يخوض الفريق المباراة بقوته الضاربة.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 86 نقطة، بفارق نقطتين خلف المتصدر ليفربول، فيما يحتل مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد 64 نقطة.