شكرا لقرائتكم سيميوني سعيد بتمديد عقد أوبلاك.. ويشيد بفيتولو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أبدى الأرجنتيني دييغو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم ترحيبه وسعادته بتجديد عقد حارس مرماه السلوفيني يان أوبلاك الأسبوع الماضي.

وأوضح سيميوني في المؤتمر الصحافي لفريقه يوم الثلاثاء قبل مباراته المرتقبة يوم الأربعاء أمام فالنسيا بالدوري الإسباني: هذا التجديد مهم للغاية مثلما كان التجديد لأنطوان غريزمان العام الماضي. أفضل حارس مرمى في العالم قرر البقاء معنا.

ولدى سؤاله عن مستوى اللاعب فيكتور فيتولو الذي شارك أساسيا في خط وسط الفريق بالمباراتين الماضيتين أمام سلتا فيغو وإيبار أشاد سيموني بموهبة ورؤية وهدوء اللاعب.

وقال سيميوني: يبدو أكثر إخلاصا وتركيزا على تحسين مستواه خلال التدريبات. الشيء الوحيد الذي نريده هو أن تبتعد عنه الإصابات حتى يستمر بهذا المستوى.