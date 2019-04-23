النصر يجدد فوزه على الزوراء ويعزز حظوظه في دوري أبطال اسيا

اسماء السيد - واصل النصر السعودي صحوته وعزز حظوظه في التأهل إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعدما جدد فوزه على مضيفه الزوراء العراقي عندما تغلب عليه 2-1 الثلاثاء على استاد كربلاء الدولي امام اكثر من 30 الف متفرج في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الاولى.

وكان الزوراء البادئ بالتسجيل عبر علاء عباس في الدقيقة 30، لكن النصر رد بهدفين في الشوط الثاني سجلهما يحيى الشهري (56) ونواف الفرشان (90+7).

وهو الفوز الثاني تواليا للنصر على الزوراء بعد الأول 4-1 في الجولة الثالثة، وواصل صحوته بعد خسارتين متتاليتين أمام الوصل الإماراتي صفر-1 وذوب آهن أصفهان الإيراني 2-3.

وانفرد النصر بالمركز الثاني برصيد 6 نقاط بفارق نقطة واحدة خلف ذوب آهن الذي يستضيف الوصل اليوم أيضا، فيما مني الزوراء بخسارته الثانية تواليا بعد تعادل وفوز وتجمد رصيده عند 4 نقاط في المركز الثالث.

وأظهر النصر الذي خاض المباراة في غياب محترفيه الأجانب في مقدتهم هدافه المغربي عبد الرزاق حمدالله، أفضلية فنية واضحة في الشوط الاول مستغلا توتر وارتباك الزوراء ووصل عدة مرات الى مرمى الحارس جلال حسن الذي وقف بوجه اكثر من محاولة ابرزها راسية عبد الله مادو (12).

في المقابل، لم يصل الزوراء الى مرمى النصر طيلة نصف ساعة من الشوط الاول بسبب تراجعه لكنه على العكس من مجريات اللقاء ومن محاولة مرتدة واحدة تقدم منها بواسطة علاء عباس الذي سدد كرة قوية باغت فيها الحارس المتقدم وليد عبد الله (30).

Advertisements

وحاول الزوراء تعزيز تقدمه في الشوط الثاني، فيما أبدى النصر رغبة في العودة وتمكن من ذلك عندما ادرك الشهري التعادل من كرة مرتدة اشترك فيها الحارس جلال حسن مع لاعب النصر فهد الجميعة فتابعها الأول داخل المرمى الخالي (56).

وواصل النصر سيطرته على المباراة امام انكماش صاحب الارض الذي كاد يتلقى هدفا ثانيا عبر تسديدة للشهري ابعدها الحارس حسن بصعوبة (90).

وفي الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع خطف النصر هدف الفوز عن طريق الفرجان بتسديدة قوية اسكنها على يمين الحارس حسن.

ملخص مباراه النصر والزوراء: