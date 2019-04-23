

تركي آل الشيخ للمشير طنطاوي " شرفتنا"

أثنى المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة، على حضور المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع المصري الأسبق لمباراة بيراميدز والزمالك القائمة حالياً على ملعب الدفاع الجوي ضمن مبارايات الدوري المصري الممتاز.

وكتب "آل الشيخ" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" : المشير طنطاوي وزير الدفاع الأسبق واحد ابطال القوات المسلحة المصرية في حرب اكتوبر،حاضر المتش شرفتنا .

الجدير بالذكر أن المباراة تقام بين الزمالك صاحب المركز الأول برصيد 60 نقطة وبفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد.

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