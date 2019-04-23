شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. بيراميدز بالزى البديل والزمالك بالأبيض.. ودقيقة حداد قبل المباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر فريق بيراميدز بزيه البديل، بينما ارتدى الزمالك القميص الأبيض والشورط الأسود فى المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد الدفاع الجوى، فى المباراة المؤجلة بينهما من منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.

ووقف لاعبو الفريقين والأجهزة الفنية دقيقة حدادا على روح والد نبيل عماد دونجا لاعب بيراميدز الذى وافته المنية أمس الاثنين.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمود جنش. خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة. خط الوسط: طارق حامد ومحمد إبراهيم ويوسف أوباما وإبراهيم حسن وأحمد سيد زيزو. خط الهجوم: عمر السعيد.

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وجاء تشكيل بيراميدز كالتالى.. حراسة المرمى: أحمد الشناوى. خط الدفاع: عمر جابر وعلى جبر وعمرو ميدانى ورجب بكار. خط الوسط: نبيل عماد دونجا وعبد الله السعيد وإيريك تراورى ومحمد فاروق وكينو. خط الهجوم: عمر خربين.

يتصدر الزمالك جدول ترتيب الدورى الممتاز حالياً برصيد 60 نقطة وهو نفس رصيد بيراميدز، لكن يتفوق الأبيض بفارق الأهداف، كما خاض الفريق الأبيض 26 مباراة بينما خاض بيراميدز 28 مباراة وتُمثل المباراة أهمية قصوى فى مشوار الفريقين بالدورى، حيث يتطلع كل فريق للانفراد بصدارة الدورى وتأكيد تفوقه على الأخر.