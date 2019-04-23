شكرا لقرائتكم خبر عن رنيم الوليلى تتأهل لنصف نهائى بطولة الجونة الدولية المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهلت البطلة المصرية رنيم الوليلى، لاعبة وادى دجلة المصنفة الأولى عالميا لسيدات الاسكواش، إلى الدور نصف النهائى ببطولة الجونة الدولية.

وفازت الوليلى فى مباراة ربع النهائى على منافستها النيوزيلاندية جويل كينج بثلاثة أشواط مقابل شوط، فى مباراة استغرقت 39 دقيقة وحاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-6, 6-11, 11-7, 11-6 .

Advertisements

وتقدر القيمة المادية لجوائز البطولة بحوالى 165 ألف دولار للرجال، ومثلها للسيدات، وهو ما يضعها بتصنيف فئة البلاتينيوم وهو أعلى تصنيف فى بطولات الإسكواش حيث يشارك فى البطولة الدولية 96 لاعبًا من 20 دولة فى البطولة، هم الأفضل فى التصنيف العالمى، وفى مقدمتهم على فرج المصنف الأول عالميًا ورنيم الوليلى المصنفة الأولى.

وتحمل رنيم الوليلى لاعبة وادى دجلة والمصنفة الأولى عالميًا لقب النسخة الماضية من البطولة عن السيدات، فيما يحمل مروان الشوربجى المصنف الحادى عشر لقب البطولة عن رجال الإسكواش بنسخة 2018.