شكرا لقرائتكم خبر عن قراء الخليج 365 يتوقعون فوز الزمالك على بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع قراء ”الخليج 365” فوز الزمالك على بيراميدز فى المباراة التى ستجمعهما فى الثامنة مساءً على استاد الدفاع الجوى، فى المباراة المؤجلة بينهما من منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.

وكان ”الخليج 365” طرح استفتاءً للجماهير من أجل التصويت حول الفريق الأقرب للفوز في مواجهة الزمالك وبيراميدز، وجاءت نتيجته الإستطلاع بتوقع الجماهير فوز الأبيض بنسبة 54%، فيما توقع 25% فوز بيراميدز، وتوقع 21% تعادل الفريقين.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدورى الممتاز حالياً برصيد 60 نقطة وهو نفس رصيد بيراميدز، لكن يتفوق الأبيض بفارق الأهداف، كما خاض الفريق الأبيض 26 مباراة بينما خاض بيراميدز 28 مباراة وتُمثل المباراة أهمية قصوى فى مشوار الفريقين بالدورى، حيث يتطلع كل فريق للانفراد بصدارة الدورى وتأكيد تفوقه على الأخر.