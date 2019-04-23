الخطيب يحضر مران الأهلى قبل مواجهة المصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، على حضور جزء من مران الفريق اليوم، الثلاثاء، لدعم اللاعبين قبل لقاء المصرى المقرر له الثامنة من مساء بعد غد، الخميس، فى الدورى الممتاز، كما ظهر العامرى فاروق نائب رئيس النادى فى المران برفقة الخطيب .
وتأتى حضور الخطيب مران اليوم من أجل دعم اللاعبين لاستعادة الانتصارات بعد الخسارة من بيراميدز بهدف نظيف الخميس الماضى فى الدورى.
وكان الخطيب عقد اجتماعا مع لاعبى الأهلى السبت الماضى طالبهم خلاله باستعادة ذاكرة الانتصارات أمام المصرى، من أجل الحفاظ على حظوظ الفريق فى المنافسة على بطولة الدورى.
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