شكرا لقرائتكم خبر عن طه إسماعيل: جماهير الأهلى تتمنى تعادل الزمالك مع بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طه إسماعيل، المدير الفنى السابق للأهلى، أن جماهير النادى الأحمر تتمنى تعادل الزمالك وبيراميدز من أجل مصلحة فريقها فى صراع الصدارة على الدورى، مشيرا إلى أن هناك رأيا آخر من جماهير القلعة الحمراء تتمنى فوز بيراميدز على الأبيض .

ويستضيف بيراميدز وصيف الدورى نظيره الزمالك متصدر جدول الدورى، بعد قليل، على استاد الدفاع الجوى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.

وأشار طه إسماعيل، فى تصريحات للاستوديو التحليلى لمباراة الزمالك وبيراميدز على قناة أون سبورت، إلى أن التعادل أفضل وضع للأهلى، مؤكدا أن الصفقات الشتوية أصنعت الفارق للفريق الأحمر فى النتائج وليس الأداء، خاصة أن هناك أزمة حقيقية فى الخط الهجومى.

وأضاف طه إسماعيل أن غياب الدولى التونسى فرنجانى ساسى عن وسط الزمالك مؤثر بشكل ملحوظ، نظراً لإمكانيته المميزة فى نقل الهجمة بشكل مميز، موضحاً أن فريق بيراميدز يتميز بلاعبين على مستوى عال مثل كينو وعمر خرابين وعبد الله السعيد قادرين على صنع الفارق .