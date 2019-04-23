شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يغير زيّه إلى اللون الأسود قبل مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة السويسرى جروس بتغيير زىّ الفريق فى مباراة اليوم أمام بيراميدز، فى المباراة المقرر لها فى الثامنة مساءً على ملعب الدفاع الجوى، فى اللقاء المؤجل من الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز. وسيرتدى الفريق الزى الأسود بالكامل بدلا من الزى الأساسى باللون الأبيض، رغم خوض بيراميدز المباراة بالزى النبيتى. ويحتل الزمالك صدارة الدورى برصيد 60 نقطة، ويأتى بيراميدز فى المركز الثانى برصيد 60 نقطة أيضا.

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