الأهلى يهزم الزمالك ويتأهل إلى نهائى كأس اليد مواليد 2002

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل فريق كرة اليد بالنادى الأهلى إلى نهائى كأس مصر مواليد 2002 للموسم المحلى 2018 /2019، بعد الفوز على الزمالك 29 /23 فى قبل النهائى، بينما تأهل أيضا إلى النهائى فريق البنك الأهلى بالفوز على الحوار بنتيجة 35 /31 فى نفس الدور .
ويلتقى فريق الأهلى نظيره البنك الأهلى غدا فى النهائى، بينما يلتقى الحوار مع الزمالك فى لقاء تحديد صاحب الميدالية البرونزية.
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