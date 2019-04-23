شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم الزمالك ويتأهل إلى نهائى كأس اليد مواليد 2002 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل فريق كرة اليد بالنادى الأهلى إلى نهائى كأس مصر مواليد 2002 للموسم المحلى 2018 /2019، بعد الفوز على الزمالك 29 /23 فى قبل النهائى، بينما تأهل أيضا إلى النهائى فريق البنك الأهلى بالفوز على الحوار بنتيجة 35 /31 فى نفس الدور .

ويلتقى فريق الأهلى نظيره البنك الأهلى غدا فى النهائى، بينما يلتقى الحوار مع الزمالك فى لقاء تحديد صاحب الميدالية البرونزية.