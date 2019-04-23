6 لاعبين ولاعبات يمثلون مصر ببطولة الجائزة الكبرى لسلاح السيف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك مصر فى بطولة الجائزة الكبرى لسلاح السيف المقرر اقامتها فى مدينة سول فى كوريا الجنوبية، وأكد رئيس اتحاد السلاح عبد المنعم الحسينى بأن المنافسات تقام خلال الفترة من 26 إلى 28 ابريل الجارى. وقال الحسينى أن بعثة مصر تضم المدرب شريف البكرى وستة لاعبين ولاعبات هم اربعة فى منافسات الرجال محمد عامر ومهاب سامر ومصطفى ايمن وزياد السيسى ولاعبتين فى منافسات السيدات هما ندا حافظ ونور منتصر. وأضاف أن البطولة تشهد أيضا مشاركة عدد من اللاعبين الأجانب المميزين أمثال المصنف الأول الامريكى ايلى شواتز والكورى سانجوك أوه والمجرى ارون والألمانى ماكس والروسية صوفيا فيلكايا والفرنسية سيسليا بيردير والمجرية أنا مارتون. Advertisements

زياد السيسي

محمد عامر

مصطفى ايمن

مهاب سامر

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