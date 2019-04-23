شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المنتخب يتابع الشناوى وجنش من الدفاع الجوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد أحمد ناجى، مدرب حراس مرمى منتخب مصر، فى استاد الدفاع الجوى، لمتابعة مباراة الزمالك وبيراميدز، التى ستنطلق فى الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.

وحرص أحمد ناجى على الحضور لاستاد الدفاع الجوى لمتابعة كلا من أحمد الشناوى، حارس مرمى بيراميدز، ومحمود جنش، حارس مرمى الزمالك، للوقوف على مستواهما عن قرب، قبل انطلاق منافسات كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

يذكر أن الزمالك تساوى مع بيراميدز فى صدارة ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 60 نقطة لكل فريق، إلا أن الأبيض لعب 26 مباراة، فيما خاض بيراميدز 28 مباراة حتى الآن.