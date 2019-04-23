شكرا لقرائتكم خبر عن 2950 شابا وفتاة عدد المتطوعين بأمم الأفريقية.. وإقبال من شباب الدول الأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة المتطوعين ومرافقى الفرق ببطولة أمم أفريقيا 2019 أن عدد الشباب الذين قاموا باستيفاء استماراة البيانات المدرجة على الموقع الإلكترونى الرسمى للبطولة بصورة صحيحة وصل إلى ٢٩٥٠ شابا وفتاة من مختلف محافظات الجمهورية، للتطوع فى تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر فى الفترة من ٢١ يونيو حتى ١٩يوليو من العام الحالى.

كما تقدم عدد ٤١ شابا من ٢٤ دولة اجنبية للتطوع فى تنظيم بطولة أمم أفريقيا. وبلغ عدد زائرى الموقع الرسمى للبطولة منذ فتح باب التقدم أمام الشباب للتطوع بالبطولة عصر أول أمس الأحد وحتى الآن إلى ٤٠ ألف زائر.

وأوضحت الدكتورة جهاد عامر مساعد رئيس اللجنة المنظمة لبطولة أفريقيا، رئيس لجنة المتطوعين ومرافقى الفرق أن العمل يجرى على قدم وساق من حيث مراحل العمل الخاصة بالمراجعة والتدقيق للشباب المتطوعين بعد تسجيلهم عبر استمارة التسجيل الإلكترونى، تبدأ بفرز المحافظات، ومراجعة وتدقيق البيانات والتأكد من استيفائها، يعقبها تجميع البيانات، وصولا إلى المحادثة الهاتفية للمتطوعين المستوفين جميع البيانات للتأكيد على ميعاد المقابلة الشخصية.