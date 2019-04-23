شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل مروان محسن وحسام عاشور فى "جيم" الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتفى مروان محسن، مهاجم الأهلى، بأداء جلسة فى الجيم على هامش مران الفريق اليوم، الثلاثاء ثم قام بالجرى حول الملعب، ضمن برنامجه الاستشفائى الذى يخضع له للتخلص من حالة الإجهاد.

ويغيب مروان عن مباراة المصرى للإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث. ويستعد الأهلى لمواجهة المصرى التى تقام مساء الخميس المقبل فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ19 من بطولة الدورى العام.

كما خاض حسام عاشور، لاعب الفريق، جلسة تأهيل فى صالة "الجيم" على هامش المران للتعافى من الإصابة التى يعانى منها فى العضلة الضامة والتى تعرض لها فى مباراة بيراميدز والتى ستحرمه ايضاً عن مباراة المصرى.