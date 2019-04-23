نتيجة مباراة النجم الساحلي والهلال في كاس الكونفيدرالية الافريقية خصم الزمالك بنصف النهائي

تأهل النجم الساحلي التونسي إلى نصف نهائي كأس الكونفيدرالية ليضرب موعداً مع الزمالك المصري بعد تكرار فوزه على الهلال السوداني بهدفين مقابل هدف في المباراة التي اقيمت بينهما على ملعب بتروسبورت مساء اليوم الثلاثاء.
مباراة النجم الساحلي والهلال السوداني اليوم الثلاثاء 23 أبريل في الساعة السادسة مساءاً بتوقيت القاهرة، الساعة السابعة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة.
نتيجة مباراة الهلال والنجم الساحلي
- نزل الفريقين إلي أرضية ملعب المباراة الآن، وسط حضور جماهيري ضعيف.
- مرت عشر دقائق ولا يزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين.
- مرور نصف ساعة حتى الآن ولا يزال التعادل السلبي مستمر.
- وليد الشعلة يحرز الهدف الأول في الدقيقة 31 لنادي الهلال.
- النجم الساحلي يحرز هدف التعادل في الدقيقة 36 من اللقاء.
- نهاية الشوط الاول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
- طرد اللاعب الجزائري عريبي لاعب النجم الساحلي.
- بدأ الشوط لثاني من اللقاء الآن.
- وفي الدقيقة 80 يسجل النجم الهدف الثاني عن طريق وجدي ليتأهل إلى الدور نصف النهائي لمواجهة الزمالك.