نتيجة مباراة النجم الساحلي والهلال في كاس الكونفيدرالية الافريقية خصم الزمالك بنصف النهائي

تأهل النجم الساحلي التونسي إلى نصف نهائي كأس الكونفيدرالية ليضرب موعداً مع الزمالك المصري بعد تكرار فوزه على الهلال السوداني بهدفين مقابل هدف في المباراة التي اقيمت بينهما على ملعب بتروسبورت مساء اليوم الثلاثاء.

مباراة النجم الساحلي والهلال السوداني اليوم الثلاثاء 23 أبريل في الساعة السادسة مساءاً بتوقيت القاهرة، الساعة السابعة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة.

نتيجة مباراة الهلال والنجم الساحلي