النجم الساحلي يتأهل إلى نصف نهائي الكونفيدرالية ويواجه الزمالك

ينتظر نادي الزمالك المتأهل من مباراة النجم الساحلي والهلال السوادني في إياب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية اليوم الثلاثاء، وهي المباراة التي يستضيف أحداثها ملعب بترو سبورت.
ملخص نتيجة مباراة النجم الساحلي والهلال
- المباراة بدأت الآن ويمكنكم مشاهدة مباراة الهلال والنجم الساحلي بالأعلي بتعليق المعلق الرياضي السوداني سوار الدهب.
- النجم الساحلي يبدأ بداية هجومية في تلك المواجهة من أجل احراز هدف التقدم والاطمئنان.
- وليد الشعلة يحرز الهدف الأول للهلال في مرمى النجم الساحلي.
- ياسين الشيخاوي يهدر ركلة جزاء في الدقيقة 33.
- كريم عريبي يحرز هدف التعادل لفريق النجم الساحل في الدقيقة 36.
- وبتلك النتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ينتهي الشوط الأول.
- وقبل نهاية الشوط الثاني بعشر دقائق ينجح النجم في تحقيق هدف الفوز في الدقيقة 80 عن طريق وجدي، ليتأهل النجم الساحلي إلى نصف النهائي لمواجهة الزمالك.