النجم الساحلي يتأهل إلى نصف نهائي الكونفيدرالية ويواجه الزمالك

ينتظر نادي الزمالك المتأهل من مباراة النجم الساحلي والهلال السوادني في إياب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية اليوم الثلاثاء، وهي المباراة التي يستضيف أحداثها ملعب بترو سبورت.

ملخص نتيجة مباراة النجم الساحلي والهلال