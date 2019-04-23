نتيجة مباراة الهلال السوداني والنجم الساحلي اليوم في كاس الكونفدرالية الافريقية

مباراة الهلال السوداني والنجم الساحلي اليوم الثلاثاء 23 ابريل 2019، وهى مباراة مؤجلة فى كاس الكونفدرالية الافريقية مباراة العودة، و التى تأجلت بسبب الظروف السياسية التى يعيشها السودان حاليا مع استحالة اقامة المباراة فى السودان، و قد تم اختيار استاد بترو سبورت الرياضى بمصر لاقامة مباراة العودة بين الفريقين، كانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز النجم الساحلى بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، و يعيش النجم انتعاشة الفوز بالبطولة العربية بطولة الشيخ زايد بعد تغلبه على الهلال السعودى.

مباراة الهلال السوداني والنجم الساحلي

مباراة الهلال السوداني والنجم الساحلي اليوم الثلاثاء 23 ابريل 2019 استاد بترو سبورت فى تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة و السودان السابعة مساء بتوقيت السعودية و العراق، الخامسة بتوقيت الجزائر و تونس و المغرب، المباراة مذاعة على قناة beIN SPORTS HD 6

الدقيقة 20 من بداية المباراة و النتيجة 0/0

الدقيقة 27 النتيجة حتى الان تعادل سلبى

د 33 استطاع وليد حامد احراز الهدف الأول لنادي الهلال السوداني

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النتيجة الان أصبحت التعادل بهدف لكل فريق

الشوط الثانى من المباراة لاتزال النتيجة حتى الان هى التعادل الايجابى 1/1

حتى الان النتيجة كما هى فى الشوط الثانى التعادل بين الفريقين 1/1

لا يزال فريق الهلال السودانى يبزل محاولات لاحراز الهدف الثانى النتيجة لا تزال 1/1

انتهت المباراة بفوز النجم الساحلى بهدفين مقابل هدف واحد