نتيجة مباراة العين والدحيل القطري اليوم في دوري أبطال أسيا 2019

انتهت نتيجة مباراة العين الإماراتي والدحيل القطري اليوم، بفوز نادي الدحيل، وذلك بنتيجة هدفين دون رد، وبعد هذا الفوز، يكون الدحيل في الطريق الصحيح، من أجل التأهل إلى مباريات الدور القادم، لكن في المقابل العين الإماراتي في موقف صعب جدا، حيث يتواجد في المركز الأخير من المجموعة، ومن هنا تجدون ترتيب مجموعة العين والدحيل الان.

مباراة العين الإماراتي والدحيل القطري اليوم، تأتي ضمن مباريات دوري أبطال أسيا 2019، لمباريات الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة، التي تعرف أيضا، ومباراة العين والدحيل اليوم يستقبل من خلالها نادي العين الإماراتي الدحيل القطري،على أرضية ستاذ هزاع بن زايد بنادي العين، وفي الأسفل ستجدون تفاصيل المباراة.

بداية مباراة العين والدحيل اليوم الثلاثاء، ستنطلق ابتداء من الساعة الرابعة عصرا بتوقيت غرينتش العالمي، الذي يصادف الساعة السادسة مساءا، بتوقيت مصر المحلي، وفي السابعة من مساء اليوم، بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وفي الساعة الثامنة من ليلة اليوم، بتوقيت الإمارات المحلي.

مباراة العين والدحيل القطري

القنوات الناقلة التي ستعرض مباراة العين اليوم والدحيل مباشرة، هي قناة بي إن سبورت HD 1، بصوت المعلق حسن العيدوس، كما ستعرض متابعة نتيجة العين والدحيل مباشرة، كذلك أيضا على قناة الكأس HD 3، وسيتواجد في التعليق المعلق خليل البلوشي.

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