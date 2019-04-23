الآن:نتيجة مباراة النصر والزوراء العراقي اليوم والفرشان يصعد بالعالمي للمركز الثاني

يحل اليوم فريق النصر السعودي ضيفا على ستاد كربلاء الذي يتسع لأكثر من 30 ألف متفرج حين يواجه فريق الزوراء العراقي في المباراة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا، وينتظر الكثير تلك المباراة والتي تمثل عنق زجاجة لكلا الفريقين لاسيما النصر متذيل ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط فقط.

موعد مباراة النصر والزوراء العراقي

وتأمل جماهير العالمي في أن يتمكن الفريق من انتزاع الثلاث نقاط ليصل النصر للنقطة السادسة ويحافظ على آمال تأهله، لأنه في حالة فوز الزوراء يصل للنقطة السابعة ويتعقد موقف النصر بشدة، ويرتدي النصر في مباراة اليوم الزي الأصفر في الأزرق بينما يرتدي الزوراء الطاقم الأبيض بالكامل حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش.

مباراة النصر والزوراء

وتحدث مدرب الزوراء “حكيم شاكر” عن المباراة في المؤتمر الصحفي مشددا على قوة فريق النصر وامتلاكه للعناصر القوية واصفا اللقاء بأنه هو الأهم لفريقه في دور المجموعات، مبررا ذلك بحاجة الفريق للفوز ليرسم طريق العبور لدور الستة عشر حيث سيرتفع رصيد الفريق لـ 7 نقاط، مناشدا جماهير الفريق بأن تحتشد اليوم لدعمه.

نتيجة مباراة النصر والزوراء

وفي المؤتمر الصحفي تحدث لاعب النصر “عبد الله آل سالم” عن المباراة مبديا سعادة فريقه بالتواجد في العراق، مؤكدا معرفتهم بالجماهير العراقية كثافة حضورها في المباريات فهم قد شاهدوا كثافتها في مباراة الوصل ضد الزوراء، ولكنه أكد أن زملائه يعرفون جيدا كيف يلعبون تحت الضغط الجماهيري.

وعن استبعاد المدير الفني للنصر المحترفين الأجانب من قائمة المباراة أكد روي فيتوريا أنه لم يستسلم في هذه البطولة ولكنه قرر ذلك بعد رؤيته لحالة الاجهاد التي وصل لها اللاعبين الأجانب، وأكد أنه بالفعل تركيزه ينصب على الدوري والكأس ولكن عليهم القتال في البطولة القارية.