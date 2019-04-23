نتيجة مباراة العين والدحيل اليوم 23-4-2019 في دوري ابطال اسيا

مباراة العين والدحيل اليوم الثلاثاء 23 ابريل 2019، المباراة سوف تقام فى دورى ابطال اسيا، فى الجولة الرابعة من دورى المجموعات، يحاول كل فريق تحقيق نتيجة جيدة و الفوز بلقاء اليوم، فريق العين الاماراتى يتذيل المجموعة برصيد نقطتين فقط، حققهما من تعادلين و هزيمة، بينما فريق الدحيل القطرى يحتل المركز الثانى للمجموعة برصيد اربع نقاط، خلف نادى الهلال السعودى متصدر المجموعة، المباراة سوف تقام اليوم على استاد هزاع بن زايد بالامارات.

مباراة العين الاماراتى والدحيل القطرى

مباراة العين الاماراتى ضد الدحيل القطرى اليوم الثلاثاء 23 ابريل فى دورى أبطال أسيا سوف تبدأ فى تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت قطر و السعودية و العراق، الثامنة بتوقيت دولة الامارات، السادسة بتوقيت مصر، و سوف تذاع المباراة حصريا على قناة beIN SPORTS HD 2 و أيضا قناة الكأس 6 HD

لتشكيل المتوقع لفريق العين

في حراسة المرمى : خالد عيسى.

في خط الدفاع : تسوكاسا شيوتاني – سالم عبد الله – مهند سالم – بندر الأحبابي.

في خط الوسط : محمد عبد الرحمن – أحمد برمان – كايو فيرنانديز – ريان يسلم – محمد خلفان.

في خط الهجوم : روبن ريبيرو.

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الدقيقة 13 الدحيل متقدم على فريق العين بهدف مقابل لاشىء

د 21 النتيجة حتى الان فى الشوط الاول 1/0 للدحيل

انتهى الشوط الاول بتقدم فريق الدحيل القطرى بهدف مقابل لاشىء

الدقيقة 57 من أحداث الشوط الاةل لا تزال النتيجة هى تقدم الدحيل بهدف مقابل لاشىء

الان الدقيقة 66 ما يزال الدحيل القطرى 1/0 حتى الان

الدقيقة 80 من أحداث الشوط الثانى من المباراة النتيجة 2/0 لصالح الدحيل

انتهت المباراة 2/0 لصالح الدحيل القطرى