النصر يحقق فوزاً قاتلاً على الزوراء في دوري ابطال اسيا

ستضيف ملعب كربلاء اليوم مباراة النصر والزوراء العراقي في الجولة الرابعة من مباريات مرحلة المجموعات لدوري أبطال أسيا.

نتيجة مباراة النصر والزوراء

انتهت مباراة النصر والزوراء بفوز النصر بهدفين مقابل هدف ، تقدم الزوراء في الدقيقة 30 عن طريق علاء عباس، قبل أن يتمكن يحيي الشهري من إدراك هدف التعادل للنصر في الدقيقة 56، وفي الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء يخطف نواف الفرشان هدف الفوز للعالمي.

قبل بداية مباراة النصر والزوراء، يحتل النصر المركز الثالث في المجموعة برصيد ثلاث نقاط ففط، جمعها من الفوز على الزوراء في الجولة الماضية، قبل الخسارة في أولى مباراتين أمام ذوب آهان أصفهان الإيراني والوصل الإماراتي، في حين يحتل نادي الزوراء المستضيف في مباراة اليوم المركز الثاني برصيد أربع نقاط وفي حال نجح الفريق العراقي في تحقيق الفوز والنقاط الثلاثة على حساب النصر اليوم، سيرفع رصيده إلى سبع نقاط ويحافظ على حظوظه كاملة للتأهل لربع النهائي قبل جولتين على نهاية مرحلة المجموعات.