ملخص مباراة النصر والزوراء اليوم الثلاثاء في دوري أبطال آسيا .. العالمي يواصل التألق

واصل نادي النصر السعودي الأول لكرة القدم، تحقيق النتائج الإيجابية في الموسم الكروي الحالي، سواء على المستوي المحلي والدولي، حيث حقق نادي النصر السعودي فوز صعب للغاية على حساب نظيره نادي الزوراء العراقي الأول لكرة القدم، بهدفين لهدف، خلال المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الرابعة من دور المجموعات على كربلاء الدولي، معقل نادي الزوراء العراقي.

وشهدت المباراة منافسة قوية بين الفريقين في بداية الشوط الأول، بحثاً عن تحقيق الهدف الأول ولكن نجح نادي الزوراء العراقي في استلام زمام الأمور والسيطرة على مجريات اللقاء بشكل كبير، حيث نجح في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 30 من عمر المباراة عن طريق اللاعب علاء عباس.

وانتهي الشوط الأول بتقدم نادي الزوراء على النصر السعودي بهدف نظيف مستحق، ومع انطلاق شوط المباراة الثاني، نجح نادي النصر السعودي في السيطرة على مجريات المباراة، من أجل تحقيق التعادل، حيث نجح اللاعب يحيي الشهري، في تسجيل هدف التعادل للعالمي في الدقيقة 56 من عمر المباراة، وواصل العالمي السيطرة، حتى نجح النجم نواف القرشان، من تسجيل الهدف الثاني والفوز للعالمي في الدقيقة 98 من عمر المباراة.