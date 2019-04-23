ترتيب مجموعة الهلال السعودي الآن بعد نتيجة مباراة الهلال واستقلال طهران اليوم في دوري أبطال أسيا

إنتهت نتيجة مباراة الهلال السعودي والاستقلال الإيراني اليوم، بفوز الزعيم السعودي نادي الهلال، وذلك بنتيجة هدف دون رد، وجاء هدف الهلال اليوم، في الدقيقة 51 من المواجهة، عن طريق اللاعب جوفينكو، وفي الأسفل ستجدون جدول ترتيب مجموعة الهلال السعودي بعد الفوز.

ترتيب مجموعة الهلال السعودي الان

الأندية عدد المباريات النقاط الهلال السعودي أربعة مباريات 9 نقاط الدحيل القطري ثلاثة مباريات أربعة نقاط الاستقلال الإيراني أربعة مباريات أربعة نقاط العين الإماراتي ثلاثة مباريات نقطتين

مباراة الهلال والإستقلال الإيراني اليوم، هي في مباريات الهلال في دوري أبطال أسيا 2019ـ، حيث سنقدم لكم تفاصيل المباراة، بجانب القنوات الناقلة لمباراة الهلال مباشر اليوم واستقلال طهران، بجانب توقيت مباراة الهلال اليوم.

مباراة الهلال وإستقلال طهران

مباراة الهلال وإستقلال طهران اليوم الثلاثاء 23-4-2019، في مشاهدة مباريات دوري أبطال أسيا 2019، سيكون ابتداء من الساعة 15.00 بتوقيت غرينتش، الذي يصادف الساعة 17.00 بتوقيت مصر، وفي 18.00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وفي تمام الساعة 19.00 بتوقيت الإمارات المحلي.

مشاهدة مباراة الهلال وإستقلال طهران اليوم الثلاثاء، ستعرض مباشر على قنوات بي إن سبورت، وذلك على قناة HD 3، وسيتواجد في التعليق المعلق عامر الخوردي، كما يمكن مشاهدة مباراة الهلال السعودي اليوم، على قناة الكأس أش دي 7، وسيتواجد في التعليق المعلق سمير اليعقوبي.

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تجدون هنا:

ترتيب مجموعة الهلال في دوري أبطال أسيا 2019.

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