ملخص نتيجة مباراة الهلال واستقلال طهران اليوم في الجولة الرابعة وجيوفينكو يواصل ابداعاته

ملخص نتيجة مباراة الهلال واستقلال طهران اليوم 22-4-2019 في دوري ابطال اسيا، يمكن لعشاق الزعيم السعودي في كل مكان متابعة نتيجة مواجهته ضد الاستقلال الإيراني في المرحلة الرابعة من مجموعات بطولة دوري أبطال أسيا مساء اليومعلى ملعب محمد بن زايد، وننقل نتيجة الهلال والاستقلال الان.

نتيجة مباراة الهلال والاستقلال، ينطلق موعد مباراة الهلال ضد استقلال طهران اليوم في الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة، الساعة السادسة مساءا بتوقيت المملكة السعودية، ومن المرتقب أن يتم إذاعة للمواجهة من خلال قناة bein sport hd3 بتعليق عامر الخوديري وسمير اليعقوبي، ونرصد نتيجة مباراة الهلال اليوم في أسيا.

يوكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز الفريق الايراني بنتيجة 2-1 وذلك بعدما تقدم بهدفين قبل أن يقلص المهاجم غوميس الفارق بإحراز الهدف الوحيد لفريقه في مرمى المنافس.

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نتيجة مباراة الهلال واستقلال طهران اليوم

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ويأتي الهلال في صدارة المجموعة الثالثة برصيد ست نقاط بعدما حقق انتصارين وهزيمة واحدة، وإذا تمكن الزعيم من الفوز على استقلال طهران اليوم فإنه سيقترب بشكل كبير من الصعود لدور الستة عشر.

تشكيلة الهلال الرسمية، حراسة المرمى: عبدالله المعيوف، خط الدفاع: ياسر الشهراني، محمد جحفلي، علي البليهي، محمد البريك، خط الوسط: ديجينيك، محمد كنو، سالم الدوسري، كارلوس إدواردو، خط الهجوم: بافيتمبي جوميز، سيباستيان جيوفينكو.

وسيفتقد الهلال في مباراة الاستقلال اللاعب عبدالله عطيف لعدم جاهزيته، والنجم سالم الدوسري بسبب الإجهاد.