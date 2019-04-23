نتيجة مباراة الهلال واستقلال طهران اليوم في دوري أبطال أسيا| فوز الهلال

انتهت نتيجة مباراة الهلال واستقلال طهران اليوم في الجولة الرابعة من المجموعة، بفوز الهلال السعودي، بنتيجة هدف دون رد، وسجل هدف الهلال الوحيد في مباراة اليوم، اللاعب جوفينكو، في حدود الدقيقة 51 من المباراة، ومن هنا تجدون ترتيب مجموعة الهلال السعودي الان.

مباراة الهلال واستقلال طهران اليوم، هي ضمن مباريات دوري أبطال أسيا 2019، لحساب مباريات الجولة الرابعة، من المجموعة الثالثة، من دور مجموعات البطولة الأسيوية 2018/2019، ستجمع الفريقين على أرضية ستاذ محمد بن زايد بنادي الجزيرة، حيث يستقبل الهلال السعودي استقلال طهران الإيراني، في أول مباريات مرحلة الإياب من دوري أبطال أسيا.

بداية مباراة الهلال واستقلال طهران اليوم الثلاثاء 23-4-2019، ستنطلق ابتداء من الساعة الثالثة مساء، الذي يصادف الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وستنطلق بث مباشر متابعة أون لاين، كورة لايف، مشاهدة مباراة الهلال اليوم ضد الاستقلال الإيراني، يتوقيت مصر، في تمام الساعة الخامسة مساءا.

القنوات الناقلة التي ستعرض متابعة مباراة الهلال اليوم والاستقلال اليوم، ستكون أولا هي قناة بي إن سبورت HD 3، وسيتواجد في التعليق على مباراة الزعيم الهلال اليوم اون لاين، المعلق عامر الخودري.

كما يمكن متابعة مباراة الهلال واستقلال طهران الإيراني اليوم، كذلك على قنوات الكأس الرياضية، وستعرض المباراة عبر قناة الكأس HD 7، وسيتواجد في التعليق المعلق سمير المعروفي.

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قبل مباراة الهلال واستقلال طهران اليوم الثلاثاء، بث مباشر، يتواجد الهلال في المركز الأول من المجموعة، برصيد ستة نقاط، وفي المقابل يتواجد الاستقلال الإيراني، قبل بداية مباراة الهلال اليوم، في المركز الثالث، برصيد أربعة نقاط، وكانت نتيجة مباراة الهلال واستقلال طهران الإيراني في الذهاب، في مباريات الجولة الماضية، انتهت بفوز الاستقلال بنتيجة هدفين مقابل هدف.

تجدون هنا:

القناة المجانية الناقلة لمباراة النصر والزوراء اليوم.

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