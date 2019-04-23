الهلال يفوز على استقلال طهران بهدف نظيف ضمن مواجهات الجولة الرابعة بدوري أبطال آسيا

يتجدد الأمل للهلال في مواجهة جديد مع نادي استقلال طهران في إطار منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا، ويبحث الهلال عن الفوز في المباراة لمُصالحة الجماهير الغاضبة بعد خسارة لقب بطولة كأس زايد على يد النجم في الدقائق الأخيرة من اللقاء الذي أُقيم بالإمارات، وتبدأ المباراة الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية والسابعة بتوقيت الإمارات على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة وتُذاع على beIN sports hd 3 بتعليق عامر الخوذيري بينما تُذاع على اليوتيوب عبر قناة الاتحاد الآسيوي بتعليق عبد الله الحربي.

مباراة الهلال واستقلال طهران

يتصدر الهلال جدول ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط بعد ثلاث مباريات فاز في مباراتين وخسر في مباراة كانت هي مباراة ذهاب استقلال طهران، ويتصدر الهلال أيضاً الدوري السعودي بفارق نقطة عن المركز الثاني بعد عرقلة النصر في مباراة الاتحاد الماضية في الدوري.