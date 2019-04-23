الهلال يفوز على استقلال طهران بهدف نظيف ضمن مواجهات الجولة الرابعة بدوري أبطال آسيا

يتجدد الأمل للهلال في مواجهة جديد مع نادي استقلال طهران في إطار منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا، ويبحث الهلال عن الفوز في المباراة لمُصالحة الجماهير الغاضبة بعد خسارة لقب بطولة كأس زايد على يد النجم في الدقائق الأخيرة من اللقاء الذي أُقيم بالإمارات، وتبدأ المباراة الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية والسابعة بتوقيت الإمارات على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة وتُذاع على beIN sports hd 3 بتعليق عامر الخوذيري بينما تُذاع على اليوتيوب عبر قناة الاتحاد الآسيوي بتعليق عبد الله الحربي.
مباراة الهلال واستقلال طهران
يتصدر الهلال جدول ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط بعد ثلاث مباريات فاز في مباراتين وخسر في مباراة كانت هي مباراة ذهاب استقلال طهران، ويتصدر الهلال أيضاً الدوري السعودي بفارق نقطة عن المركز الثاني بعد عرقلة النصر في مباراة الاتحاد الماضية في الدوري.
- الدقيقة 10: هجمة خطيرة لاستقلال طهران على المرمى ولكن الدفاع يتدخل بقوة ويُبعد الكرة من أمام منطقة الخطورة.
- الدقيقة 25: ضربة ركنية للهلال ولكن الكرة تُلعب ضعيفة وترتد هجمة على الزعيم لكن الهلال دفاعه متماسك حتى الآن.
- الدقيقة 40: تصويبة على مرمى عبد الله المعيوف ولكن يتصدى لها بقوة واستقلال طهران الأخطر حتى الآن في اللقاء.
- نهاية الشوط الأول من اللقاء بالتعادل بدون أهداف
- الدقيقة 50: الهدف الأول للهلال في مرمى استقلال طهران من تصويبة بقدم جيوفينكو من خارج منطقة 18.
- الدقيقة 52: طرد لنواف العابد لاعب الزعيم
- نهاية المباراة بفوز الهلال بهدف جيوفينكو الوحيد في اللقاء.