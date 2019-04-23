اتحاد الكرة يعلن نقل مباراة المصرى والأهلي إلى استاد المكس بدلاً من السويس

أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، قراراً بنقل مباراة الأهلي والمصري ضمن مباريات المؤجلة من الجولة الـ 19 في مسابقة الدوري الممتاز إلى استاد حرس الحدود بالمكس بدلاً من استاد السويس.

وفي نفس السياق، أكد الاتحاد المصري لكرة القدم بأن مباراة الأهلي والمصري ستقام في موعدها في الساعة الثامنة من مساء يوم الخميس المقبل الموافق 25 أبريل الجاري بدون أي جمهور، وقد جاء القرار بإقامة المباراة على استاد المكس بدلاً من السويس لعدم موافقة الجهات الأمنية على إقامة المباراة باستاد السويس.

تجدر الإشارة أن تلقى الأهلي هزيمة من فريق بيراميدز بنتيجة هدف مقابل لا شيء ضمن اللقاء المؤجل من الجولة 25 من مسابقة الدوري المصري.