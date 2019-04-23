كورة لايف Goal Hd1 مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر on sport يلا شوت موبايل شغال اونلاين...

كورة لايف onsport مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر yalla shoot يلا شوت حصري اونلاين اون سبورت، يتواجه نادي الزمالك مع منافسه بيراميدز على ملعب الدفاع الجوي وذلك في إطار الدوري المصري لكرة القدم، ويتمنى الأبيض أن يفوز ويواصل الحفاظ على صدارة ترتيب المسابقة، ونقدم رابط مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر يوتيوب كورة ستار قبل انطلاقها بالاستوديو التحليلي المتميز.

مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر، تنقل المباراة عبر قناة on sport و nile sport في تمام الثامنة مساءاً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءاً بتوقيت الرياض، بتعليق كلاً من حاتم بطيشة ومدحت شلبي، وسنضيف فيديو مشاهدة مباراة الزمالك ضد بيراميدز مباشر كورة اون لاين kora live بدون تقطيع.

يلا شوت الزمالك وبيراميدز مباشر يوتيوب، مباراة قمة من العيار الثقيل بين الفريقين على أرضية الميدان، خاصةً بعد فوز الفريق الأسيوطي على الأهلي في المواجهة الأخيرة وتساويه في عدد النقاط مع القلعة البيضاء، أي إن تلك المباراة ستحدد من سيعتلي الصدارة، تابعوا معنا نقل حي مباراة الزمالك وبيراميدز رابط سريع مباشرة.

مباراة الزمالك وبيراميدز مباشر kora online، وكشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم التحكيم النرويجي الذي سيدير اللقاء، حيث سيكون حكم الساحة هو هوبر نيلسون وسيعاونه جيد أوسكار وتوم هارالد، فيما سيكون الحكم الرابع هو كريستوفر هاجنس، وسنعرض لكم رابط يلا شوت الجديد yalla shoot مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم بث مباشر kora star يلا كورة.

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ويفتقد الزمالك العديد من اللاعبين المؤثرين مثل فرجاني ساسي وخالد بوطيب وحازم إمام بداعي الإصابة، واحمد مدبولي ومحمد حسن وغيرهم لأسباب فنية حسب رؤية المدير الفني.

تشكيلة بيراميدز الرسمية جاءت كالآتي، حراسة المرمى: أحمد الشناوي، الدفاع: عمر جابر وعلي جبر وعمرو ميداني ورجب بكار، الوسط: نبيل عماد “دونجا” وعبد الله السعيد وإيريك تراوري ومحمد فاروق وكينو، الهجوم: عمر خربين.

التشكيلة الأساسية للزمالك: محمود جنش حمدي النقاز – محمود علاء – محمود الونش – عبد الله جمعة – طارق حامد – محمد إبراهيم – يوسف أوباما – إبراهيم حسن – أحمد سيد زيزو – عمر السعيد.