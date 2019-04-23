مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز أونلاين الآن بجودة عالية صورة واضحة بدون تقطيع بث مباشر يلا شوت...

مباراة الزمالك وبيراميدز المؤجلة من منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز، الآن المشاهدة الحية Live HD للمباراة المقامة على أرض ملعب استاد الدفاع الجوي في تمام الثامنة من مساء الثلاثاء، حيث يستعد المدير الفني لبيراميزو رامون دياز، بمنافسة حية وقوية في مواجهة الزمالك اليوم من خلال الفريق الذي شكله بعناية للمواجهة والتي ستعجب المتابعين من عشاق الكرة المصرية.

يدخل بيراميدز والزمالك مباراة اليوم وهما متساويان في عدد النقاط التي حصلا عليها منذ بداية الدوري وحتى الآن وهي 60 نقطة، بينما يتصدر الزمالك في الوقت نفسه صدارة الترتيب بنفس عدد النقاط.

تشكيل نادي بيراميدز أمام الزمالك

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: على جبر – رجب بكار – عمر جابر – عمرو ميداني.

خط الوسط: عبد الله السعيد – كينو – نبيل عماد – إيريك تراوري – دونجا – محمد فاروق.

خط الهجوم: عمر خربين.

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تشكيل نادي الزمالك أمام بيراميدز

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: حمدي النقاز – محمود الونش – محمود علاء – عبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد – محمود عبد العزيز زيزو – احمد سيد زيزو – كهربا

خط الهجوم: أوباما – عمر السعيد.

كانت أزمة قد نشبت في صفوف الزمالك قبل بداية المبارة بدقائق، بعدما أعلن المدير الفني كريستيان جروس تشكيل الفريق أمام بيراميدز، والتي اقتضت جلوس كهربا على مقاعد البدلاء، الأمر الذي لم يعجب اللاعب الدولي، ومع تدخل الطاقم هدءت الأمور وبدأت المباراة بالفعل الآن، وهي مذاعة مجاناً على قناة أون سبورت، وننقل البث الحي المباشر للمباراة، والمتابعة المستمرة للمباراة في التحديثات المستمرة لحظة بلحظة.

المباراة من تعليق حاتم بطيشة على القناة الصوتية الأولى، والقناة الصوتية الثانية مؤمن حسن.